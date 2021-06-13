الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مشروع الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم دون تلامس.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن السديس، قوله إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن السديس إعادة فتح سقيا ماء زمزم بعد عام من إغلاقه بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، قد أعلن عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إتاحة عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.

ويقع بئر زمزم على بعد 21 مترا شرقي الكعبة، وله تاريخ قديم يرجع لآلاف السنين، ويبلغ عمقه 30 مترا، وينطوي على قيمة كبيرة لدى المسلمين الذين يشربونه، استنادا على أحاديث نبوية تقول إن "ماء زمزم لما شرب له".

السعودية تسمح لستين ألفا من سكّانها الملقحين بأداء الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس السبت أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة الشهر المقبل ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاما، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة. كما أنّ العاملين في المكان أيضا يجب أن يكونوا ملقّحين.

وفي العام الماضي، شارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد خيّم عليه شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا ملايين الوفيات.

وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي معقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بينما ذكر حجّاج أنه طُلب منهم وضع سوار لتحديد تحرّكاتهم.

وهي السنة الثانية على التوالي التي يُحرم فيها مئات آلاف المسلمين حول العالم من أداء المناسك السنوية بسبب الجائحة.

وفي هذا السياق، أكّد نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط في مؤتمر صحافي في الرياض أنّ وزارته "بلّغت الدول على مضامين القرار وكان هناك تفهّم كبير"، مضيفا "الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامة بلدانهم".