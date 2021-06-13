قبل التصويت على حكومته بساعات... صحيفة عبرية تكشف مضمون خطاب نفتالي بينيت

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم العبرية"، صباح اليوم الأحد، بأن بينيت سيبعث برسائل إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطابه اليوم في الكنيست الإسرائيلي، أهمها إيجابية وتعاونية تجاه الإدارة الأمريكية نفسها، لكنه سيعارض، وبقوة، أي اتفاق نووي مع إيران.

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وأكدت الصحيفة أن نفتالي بينيت سيقدم الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه لبلاده خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، لكنه سيعرب لبايدن عن رفضه بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لافتة إلى أن الخطوط العامة لسياسة بينيت هي استمرار لسياسة، بنيامين نتنياهو، خاصة بشأن الملف النووي الإيراني.

ومن بين الرسائل الأخرى التي سيطرحها نفتالي بينيت في خطابه بالكنيست، مساء اليوم، رغبة حكومته الجديدة في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

ويشار إلى أن زعيم المعارضة الوسطي، يائير لبيد، والقومي المتطرف نفتالي بينيت، شكلا الحكومة الجديدة في البلاد، التي ستؤدي اليمين اليوم، بعد تصويت الكنيست بالثقة عليها والتي من المتوقع أن تفوز بها.

وسيتولى بينيت، المليونير المتشدد في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى لابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب.

وسيرأسان حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من السكان.