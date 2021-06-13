وكالة: الأردن قد يبدأ محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.

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وفي الإطار ذاته، صادق النائب العام للمحكمة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما.

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

ومن المقرر أن يتم تبليغ المتهمين بلائحة الاتهام ليتم إحالتها إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر فيها وبدء إجراءات المحاكمة.

وفي الأسبوع الماضي، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.