مصر تحسم جدل رسالة متداولة على "واتسآب" أثارت الذعر بين الأهالي

دبي - محمود عبدالرازق - وتزعم الرسالة انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال في مختلف المحافظات، لتنفي وزارة الصحة المصرية مضمونها، وتؤكد أنه لا أساس لها من الصحة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

كما لفتت إلى امتلاك مصر نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وشددت وزارة الصحة المصرية على حرصها على إطلاق حملات قومية في جميع محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية، بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك حرصا منها على أن تكون مصر خالية من هذه الأمراض.

وأعلنت وزارة الصحة في البيان عن انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر).