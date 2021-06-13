شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج.. إليك رابط التسجيل وأسعار الباقات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني.

وأوضحت أنه يمكن الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات الراغبين في الحج واختيار الباقات :هنا.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط لموسم حج هذا العام 1442هـ، وجاءت تسميتها كالتالي:

ضيافة مميزة “أبراج”: وهذه توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) أبراج؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة وبين المشاعر المقدسة؛ لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

ضيافة مميزة “مخيمات”: وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة ضيافة (١) مخيمات؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

ضيافة “مخيمات”: وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة (ضيافة 3 مخيمات)؛ إلا أنه قد أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة؛ وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).