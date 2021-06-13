شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات فقط للحصول على «جهاز السكري دون وخز» من وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة توفر جهاز قياس السكري دون وخز الخاص بالأطفال، وحددت خطوات وطريقة الحصول عليه. ونشر حساب “الصحة 937” إنفوجراف عبر تويتر حددت فيه الوزارة خطوات الحصول على الجهاز والفئة المستحقة له. وأوضحت الوزارة أن خطوات الحصول على جهاز السكري بدون وخز تتمثل في: – حجز موعد عبر تطبيق موعد في أقرب مركز رعاية أولية.

– التحويل إلى مركز السكري.

– فتح ملف في المركز.

– صرف الجهاز بحسب الحالة وتوصية الطبيب. وأكدت وزارة الصحة أن الجهاز يصرف فقط للأطفال المصابين بالسكري النوع الأول من عمر 4 – 18 سنة.

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