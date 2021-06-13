شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموجة غبار كثيفة في طريقها للرياض.. وتنبيه من السفر على هذا الطريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المهتم بحالة الطقس والأرصاد الجوية، وليد الحقيل، تعرض منطقة الرياض وما حولها مروراً بطريق الدمام، لموجة من الغبار الكثيف، عصر اليوم الأحد.
وأشار إلى أن الغبار يستمر على المنطقة حتى فجر اليوم التالي ويكمل طريقه إلى محافظات جنوب الرياض، ونجران، وشرق عسير.
وحذر “الحقيل” من استخدام طريق الرياض- الدمام، في ذلك الوقت الذي يشهد حالة الغبار، حفاظا على سلامة المسافرين.
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