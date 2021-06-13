توجيه جديد من الكاظمي بشأن ملف قتل الناشطين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رسول إن رئيس الوزراء وجّه بضرورة العمل الجاد بين الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق في ملف قتل الناشطين، بحسب "السومرية نيوز".

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وأوضح رسول خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء أصدر مجموعة توجيهات خلال زيارته لمحافظة ذي قار، وفي مقدمتها التعاون الجاد بين الأجهزة الأمنية والقضائية في ملف قتل الناشطين.

وأشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الكثير من المطلوبين والمتهمين في قضايا عديدة خلال الشهر الجاري.

ويوم الأحد الماضي، وجّه رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين في مدنية كربلاء أخيرا.

وأعلنت الحكومة العراقية، العام الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وانطلق الحراك الشعبي في العراق، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ضد الأحزاب السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة.