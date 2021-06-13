شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاة مواطن وأسرته بعد انقلاب سيارتهم من منحدر جبلي بـ«عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى مواطن تفاصيل نجاته وأسرته من الموت بعد سقوط سيارته من منحدر جبلي بجبال السودة في عسير.

وقال المواطن يزيد الفهيد عبر سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: “الحمد لله نجوت وعائلتي من موت محقق إثر تعطل (الفرامل) في عقبة ترابية في السودة أرشدنا لزيارتها أحد سكان المنطقة”.

وأوضح في تغريدة أخرى، أن ما حدث كان نتيجة الاستخدام المتكرر للمكابح “الفرامل”، حيث تعطلت وانطلقت السيارة بكل سرعتها فقام بتوجيهها للجبل لتنقلب 3 مرات.

وأضاف الفهيد، أن الله كتب لهم النجاة، حيث استقرت السيارة دون أن تسقط في العقبة، مشيراً إلى أنه بحالة صحية جيدة هو وأسرته.

واختتم تغريداته قائلاً: “ووالله لقد تجرّدت تمامًا من حولي وقوتي وأصبحت لا شيء عند تقلّب السيارة وكأنني في عداد الموتى.. وما إن توقفت السيّارة إلا وكأنني مولود من جديد في هذه الحياة وبحق.. كتب لي عمر جديد.. والحمد لله”.