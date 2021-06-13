شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ بعد قليل.. رابط التسجيل للحج وشروط القبول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدأ التسجيل لراغبي الحج لعام 1442 هـ، بعد أقل من ساعتين من الآن، وتحديدا في الواحدة ظهر اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن التسجيل يبدأ من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13ذو القعدة 1442 هـ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، موضحة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

ونوهت الوزارة إلى أن الحجز وشراء الباقات سيبدأ الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـ #حج_1442هـ للفئات التالية (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنه ستكون الأولوية للتسجيل في حج هذا العام لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية.

ضوابط وشروط

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).