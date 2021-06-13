شكرا لقرائتكم خبر عن خلل في نظام «إنذار السرقة».. «التجارة» تستدعي 1283 مركبة نيسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني “Sunny” لسنة 2020. وأرجعت الوزارة السبب إلى وجود خلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة. ونبهت مالكي المركبات المعنية بالقرار إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكة المركبة من خلال (RECALLS.SA) والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً عبر الرقم (8004420010).

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