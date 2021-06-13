شكرا لقرائتكم خبر عن «مختص» يحدد علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بـ«سكتة قلبية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حدد الدكتور هيثم العنزي، رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعض العلامات التحذيرية والأعراض التي تنذر باحتمالية الإصابة بالسكتات والجلطات القلبية.
وقال العنزي، خلال استضافته على قناة “روتانا خليجية” إن العلامات التي تُشير للإصابة بالسكتة القلبية أو الجلطة يمكن تصنيفها إلى قسمين؛ أحدهما أشياء مُكتسبة مثل الدخول في بعض المشاكل الاجتماعية وضعف عضلة القلب وضعف تكوين القلب.
وتابع: “أما القسم الثاني عبارة عن أشياء وراثية تتعلق بالجينات التي توارثها الشخص من أسرته، مبيناً أن السكتة القلبية تختلف عن الجلطة بأنها تحدث فجأة ودون أي سبب صحي سابق”.
وشدد على أن هناك أعراض للإصابة بالسكتة أو الجلطة تتطلب سرعة مراجعة الطبيب مثل الإغماءات المفاجئة، موضحاً أن عوامل الخطر لدى الأطفال بالنسبة للقلب لا تختلف عن الكبار وبينها الإغماء المفاجئ أو حدوث حالات وفاة مفاجئة بالعائلة دون سبب واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر «مختص» يحدد علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بـ«سكتة قلبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.