شكرا لقرائتكم خبر عن «مختص» يحدد علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بـ«سكتة قلبية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد الدكتور هيثم العنزي، رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعض العلامات التحذيرية والأعراض التي تنذر باحتمالية الإصابة بالسكتات والجلطات القلبية.

وقال العنزي، خلال استضافته على قناة “روتانا خليجية” إن العلامات التي تُشير للإصابة بالسكتة القلبية أو الجلطة يمكن تصنيفها إلى قسمين؛ أحدهما أشياء مُكتسبة مثل الدخول في بعض المشاكل الاجتماعية وضعف عضلة القلب وضعف تكوين القلب.

وتابع: “أما القسم الثاني عبارة عن أشياء وراثية تتعلق بالجينات التي توارثها الشخص من أسرته، مبيناً أن السكتة القلبية تختلف عن الجلطة بأنها تحدث فجأة ودون أي سبب صحي سابق”.

وشدد على أن هناك أعراض للإصابة بالسكتة أو الجلطة تتطلب سرعة مراجعة الطبيب مثل الإغماءات المفاجئة، موضحاً أن عوامل الخطر لدى الأطفال بالنسبة للقلب لا تختلف عن الكبار وبينها الإغماء المفاجئ أو حدوث حالات وفاة مفاجئة بالعائلة دون سبب واضح.