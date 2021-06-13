اختراق لعبة الفيديو الشهيرة "فيفا 21"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت صانعة ألعاب الفيديو الشهيرة "إلكترونيكس آرت" أو "EA" اخيراً، لعملية قرصنة، سرقوا خلالها بعض البيانات، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات ألعاب فيديو شهيرة، بينها "فيفا 21".



وبحسب سكاي نيوز عربية ، فقد نشر القراصنة في منتدى، أنهم سرقوا بعض المواد، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات لعبة "فيفا 21"، وشيفرة مصدر برمجيات ومكونات أخرى لمحرك "فروستبايت"، الذي يشغل عددا من ألعاب الفيديو، من بينها "مادن".

وأظهرت المنشورات أن القراصنة عرضوا شيفرة مصدر البرمجيات للبيع.

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية: "بعد الحادث، أجرينا بالفعل تحسينات أمنية، ولا نتوقع تأثيرا على ألعابنا أو أعمالنا. نحن نعمل بنشاط مع مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من الخبراء كجزء من هذا التحقيق الجنائي المستمر".