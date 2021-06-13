للوقاية من كورونا... روبوت يوزع عبوات مياه زمزم في الحرمين الشريفين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن السديس أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

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وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الهدف من هذه الخدمة وهو الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشاد السديس بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، مشيرا إلى أن الروبوت يتولى توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن السديس إعادة فتح سقيا ماء زمزم بعد عام من إغلاقه بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، قد أعلن عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إتاحة عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.

ويقع بئر زمزم على بعد 21 مترا شرقي الكعبة، وله تاريخ قديم يرجع لآلاف السنين، ويبلغ عمقه 30 مترا، وينطوي على قيمة كبيرة لدى المسلمين الذين يشربونه، استنادا على أحاديث نبوية تقول إن "ماء زمزم لما شرب له".