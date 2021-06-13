شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم موظفون في 7 وزارات.. «نزاهة»: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بتهم فساد خلال شهر شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهم في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت أنه قد تم إيقاف (۱۳٦) مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودعت نزاهة للمساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980 – البريد الإلكتروني:[email protected]– الفاكس: 0114420057 .