تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس مكة والمدينة.. موجة حارة وتدني في الرؤية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهان بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة. وحذر “الأرصاد” من موجة حارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساء.

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