تمارين بسيطة لتقوية عضلات الظهر.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نصح أخصائي العلاج الطبيعي الألماني ألكسندر سروكوفسكي بالاستمرار في أداء بعض التمارين البسيطة لمدة 66 يوما، أو ما يعرف بقاعدة 66 يوما.



يأتي ذلك من أجل تقوية عضلات الظهر والتخفيف من الآلام.

وتعني هذه القاعدة أنه يجب ممارسة التمارين البسيطة لتقوية الظهر باستمرار لمدة 66 يوما على الأقل على التوالي ولمدة 3 دقائق يوميا، حتى إذا كان المرء يشعر بعدم الارتياح أثناء التمرين، وتعتبر هذه الفترة كافية لتخفيف الآلام بشكل دائم.

وأوضح سروكوفسكي بعض التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها بسهولة، ومنها هذا التمرين لتقوية عضلات الظهر، حيث يتعين على المرء الوقوف بشكل مستقيم مع المباعدة ما بين الأرجل والجلوس في وضع القرفصاء قليلا، وبعد ذلك يتم شد الأرداف والبطن وتمديد الذراعين إلى أعلى، ومن خلال الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 45 دقيقة يتم تقوية عضلات الظهر بشكل كبير.

ومن ضمن التمارين البسيطة الأخرى ما يعرف بتمرين "العوامة" أو دعم الساعد، حيث يستلقي المرء على البطن مع رفع الذراعين والرجلين قليلا بالتناوب، وفي تلك الأثناء يكون النظر موجه إلى الأرض.