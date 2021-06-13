شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بـ«الزكاة والضريبة» يوضح الموعد النهائي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏أكد حمود الحربي، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهيئة لن تقبل بصرف أي فاتورة خارج النظام الإلكتروني التابع لها ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل.

وشدد الحربي، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، على أن جميع الخاضعين لضريبة القيمة المُضافة ستُطبق عليهم لائحة الفاتورة الإلكترونية في الموعد المُحدد، مؤكداً ضرورة صدور الفواتير من خلال النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن تطبيق اللائحة سيكون على مرحلتين، مبيناً أن متطلبات المرحلة الأولى هي توفر نظام إلكتروني متصل بالإنترنت لكشف التلاعب، وبرامج محاسبية مُعترف بها في المملكة.

وأوضح المستشار الزكوي والضريبي، أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في يناير 2023 وتكون على أجزاء لكل جزء منها متطلبات تقنية خاصة، موضحاً أن هناك إمهالاً للمُكلفين حسب كل فئة فترة 6 أشهر قبل تجهيز المتطلبات الخاصة بهم.