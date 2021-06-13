شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. «ثور» يتجول وسط المركبات في أحد شوارع جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون وبعض الحسابات الإخبارية على تويتر مقطع مصور، يوثق لحظة تجول ثور هائج في أحد شوارع جدة. وأظهر الفيديو، الثور خلال تجوله بالشارع وسط ملاحقة قائد إحدى المركبات له لإيقاف حركته، قبل أن يُهاجم سائق دراجة أثناء سيره بأحد الشوارع. وتسبب “الثور” في إرباك حركة السير بعد تجوله العشوائي وسط المركبات والمارة بأحد شوارع جدة.

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