لقاح جديد ضد كورونا عبر بخاخ للأنف لتطيعم الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن العالم الروسي ألكسندر غينتسبورغ، عن نجاح اختبار تطعيم أطفال بلقاح "سبوتنيك في" ضد "كوفيد-19" عبر بخاخ للأنف.



وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فعالية أقيمت السبت في الكرملين، أعلن من خلالها غينتسبورغ مدير مركز غاماليا الوطني لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة لوزارة الصحة الروسية أن مركز غاماليا، الذي طور اللقاح "سبوتنيك في"، طعم به أطفالا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة عبر بخاخ للأنف، مشيرا إلى أن الاختبار أظهر وجود "حماية جيدة جدا" من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لدى الملقحين.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي إصابات بالفيروس لدى الأطفال المشاركين في الاختبار، ولم تسجل لدى أي منهم أي آثار جانبية.

وأوضح غينتسبورغ أنه تم استخدام المادة نفسها التي تعتمد لتطعيم البالغين، "فقط بدلا من الإبرة يوضع بخاخ"، لكنه أشار إلى أن تلقيح الأطفال يتطلب جرعة أقل من المصل.

وذكر خلال الاجتماع أن من المتوقع أن تصبح الجرعة المخصصة للأطفال جاهزة للتوزيع بحلول 15 سبتمبر.

ويمثل "سبوتنيك في" الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل المكون من جرعتين آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية.