عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رياضة مدهشة.. سيدة أمريكا الأولى تكشف عن هوايتها

الأحد 13 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت السيدة الأولى لأمريكا جيل بايدن عن امتلاكها للوح لركوب الأمواج أثناء لقائها مع مجموعة من قدامى المحاربين خلال زيارتها إلى بريطانيا.



وقريبا من مكان انعقاد قمة دول مجموعة السبع في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، قدمت قرينة الرئيس الأمريكي نفسها للمجموعة بقولها "أنا جيل، تُسعدني مقابلتكم".

والتقت جيل بايدن مع مجموعة "بيود سيرف" من المحاربين القدامى ومقدمي الدعم الاجتماعي المتطوعين ورحلات ركوب الأمواج للمحاربين والمسعفين وعائلاتهم.

وقالت للمجموعة إنها حضرت سابقا ألعاب إنفكتوس، وهو حدث رياضي دولي للمصابين من العسكريين وقدامى المحاربين أسسه الأمير البريطاني هاري.

وتابعت قرينة الرئيس الأمريكي، وهي تجلس في مكان يطل على ماونتس باي في جو مشمس "المياه هادئة للغاية.. لدي لوح للتزلج.. لوح طويل أبيض عليه فراشة كبيرة".

وقال لها أحد أعضاء المجموعة إنهم بدأوا نشاطهم في مجموعة صغيرة، ولكن الآن أصبح لديهم العديد من الأعضاء الذين يمارسون رياضة ركوب الأمواج، مضيفا أن هذا النشاط "أنقذ حياتهم".

وترافق السيدة الأولى زوجها الرئيس جو بايدن الذي حضر إلى إنجلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام وتنتهي غدا، وهي أول رحلة دولية له منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

وكان الزوجان التقيا مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يجتمعا مع الملكة مرة أخرى لتناول الشاي في قلعة وندسور غدا الأحد.