مع بداية موسم الحج.. تدشين مشروع «الروبوت الذكي» لتوزيع عبوات مياه زمزم (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الروبوت الذكي والذي يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم دون تلامس. وقال إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصاً في ضل تفشي جائحة كورونا والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين. كما أشاد بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين. وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتسخير التقنية الحديثة في خدمة الحرمين الشريفين والتي جاءت موافقة لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠).

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