الجيش اليمني يعلن وقوع خسائر في صفوف "أنصار الله" إثر قصف جوي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، عبر "تويتر"، إن طيران التحالف استهدف، اليوم السبت، تعزيزات تابعة لـ "أنصار الله"، شمال غربي مأرب وكبدهم خسائر في العتاد والأرواح.

وفي المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على مديرية صِرواح غرب مأرب، واستهدف بغارة مديرية مدغل شمال غربي مأرب.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف 6 غارات على محافظة صعدة معقل "أنصار الله" شمال غربي اليمن، تركزت على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

يذكر أن السعودية تقود منذ 2015، تحالفا عسكريا من دول إسلامية وعربية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وتنفيذ "أنصار الله" هجمات ضد قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وداخل أراضي المملكة، مستخدمة طائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة.