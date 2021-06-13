شكري: واجهنا وفدا تركيا زار القاهرة بسياسات لا تخدم استقرار المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح وزير الخارجية في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة "صدى البلد" أن مصر لديها طلبات وتوقعات من الجانب التركي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأكد شكري أن مراعاة أنقرة لهذه المطالب من شأنه أن يذلل الصعاب بين البلدين ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى يوجد تحولا في السياسة التركية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن هناك مسار يجري من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامها بالسير وفق مبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية.

وأوضح أن النقطة الرئيسية التي تأتي في مقدمة هذا المسار هو عدم التدخل في شؤون الدول والالتزام بالاحترام المتبادل .

وأكد أن بلاده تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين، ولكن على أسس من مراعاة المصلحة المصرية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وخلال 5 و6 مايو/ أيار الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، خلال أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات استكشافية في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية، حمدي سند لوزا.