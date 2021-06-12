شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 20 جريمة.. «شرطة الشرقية»: القبض على مواطن امتهن السرقة تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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