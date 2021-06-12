مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري.

وكانت وزارة الصحة⁩ قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (1077) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (906) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (446,960) حالة ولله الحمد.