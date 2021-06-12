شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمرتفعات جبلية بقرية السرفة.. و«مدني الباحة» يباشره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، حريقاً متطوراً أندلع في مرتفعات جبلية بقرية السرفة بالخزمر.

وتتولى فرق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد تداولوا صور للحريق تظهر نشوب الحريق.

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