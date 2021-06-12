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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «النيابة العامة» بشأن الرسائل الاحتيالية البنكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت النيابة العامة تنبيهاً مهماً حذرت فيه الجميع من تداول الأرقام والبيانات السرية البنكية.
وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية ، فلا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.
وأشارت إلى ضرورة تجنب الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف لسرقة البيانات.
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