شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «النيابة العامة» بشأن الرسائل الاحتيالية البنكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



أصدرت النيابة العامة تنبيهاً مهماً حذرت فيه الجميع من تداول الأرقام والبيانات السرية البنكية.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية ، فلا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف لسرقة البيانات.