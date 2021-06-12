الجيش المصري يعين متحدثا عسكريا جديدا... فمن هو؟

دبي - محمود عبدالرازق - ويأتي قرار تعيين العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، خلفا للعميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، وذلك في إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب من مواليد 27 إبريل 1978، وتخرج من الكلية الحربية في الأول من يوليو 1999 (الدفعة 93 حربية).

وأشارت إلى أن العقيد غريب خدم في سلاح "الإشارة"، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية)، والفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات، وفرقة معلمى صاعقة راقية، ودورة تأهيل ضباط المخابرات، وماجستير علوم عسكرية (كلية القادة والأركان)، ودورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجي كلية القادة والأركان (بأكاديمية ناصر العسكرية العليا).

وتابعت البوابة أنه وفقا لسيرته الذاتية، حصل العقيد غريب على دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلي بدولة الصين، والدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو باليونان، ودورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة صناع واتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

واشارت بوابة الأهرام، أن المتحدث العسكري الرسمي الجديد، حاصل على دبلوم موارد بشرية جامعة حلوان، وباحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان، ودبلوم فى الدراسات الاستراتيجية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة).

وقالت البوابة إن العقيد غريب عمل في جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة، وعمل فى مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوى، وعمل فى مجال الإعلام العسكري.

وحصل المتحدث العسكري الرسمي الجديد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، بالإضافة إلى ميداليات "العيد 25 لانتصارات أكتوبر"، و"العيد 50 لثورة يوليو"، و"العيد 25 لتحرير سيناء"، و"25 يناير 2011"، و"30 يونيو 2013".