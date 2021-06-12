وزير الدفاع اليمني: لا يمكن القبول ببقاء الشعب رهينة بيد الأعداء وأدواتهم الإرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Fawaz Salman
وأضاف: "تضحيات وبطولات المقاتلين من القوات المسلحة والمقاومة في مواقع وميادين الفداء وكفاءتهم وإخلاصهم وصدق ولائهم، هي التي يعول عليها في تحقيق النصر وتحرير الوطن والشعب من التمرد والإرهاب والفوضى".
وحسب وكالة "سبأ"، "أشاد الاجتماع بمواقف دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقفتهم العروبية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع القومي المشترك للتصدي للمخططات الإيرانية، وأطماع التمدد الفارسي في اليمن والمنطقة العربية، ومساعي تهديد الأمن الإقليمي والمصالح العالمية".