شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان يوضح أسباب تأخر تنفيذ بعض المشروعات الإسكانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، اليوم السبت، أسباب تأخر تنفيذ بعض مشروعات الإسكان خلال الآونة الماضية.

وقال السويلم، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، إن التأخر في تنفيذ المشروعات يعتبر محدودًا، وذلك قياسًا بحجم المشروعات المطروحة للتنفيذ، مؤكدًا أنه تم إطلاق 95 مشروعًا في مدة وجيزة.

ولفت سيف السويلم، إلى أن المشروعات المتأخر تسليمها يتم إخطار المستفيدين فيها بأي مستجدات تتعلق بها.

وختم متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية بقوله “إن هناك بعض المشاريع التي تم تمديد تسليمها بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف العمل فيها”.