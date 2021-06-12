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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم.
وتبين أن المتورطين هم (5) مواطنين في العقد الثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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