شاب يذبح والده في مصر.. تعرف على السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر، على ذبح والده بالسكين، في إحدى المحافظات جنوب البلاد؛ لسوء معاملة المجني عليه له، حسب قوله.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة منشية البكري في محافظة الفيوم، حيث أقدم شاب على ذبح والده.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وجرت معاينة الجثة التي تبين أنها لأربعيني جرى ذبحه باستخدام ”سكين“، ولقي مصرعه في الحال، غارقاً في دمائه وسط شقته.

ولاحظ رجال المباحث وجود آثار بعثرة في الشقة محل الواقعة، ما يشير إلى نشوب مشاجرة بين الضحية وابنه، ومحاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة؛ قائلا إن والده كان يُسيئ معاملته، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

وأوضح المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما، خلال تبادل الحديث، فلم يتمالك نفسه وأصيب بحالة هياج، واعتدى عليه بـ“سكين“، ما أسفر عن مقتله.

وتحرر محضر بالواقعة ثم الإحالة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وقررت التصريح دفن جثة المجني عليه بعد تشريحها.