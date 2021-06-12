الإرياني: الحوثيون استهدفوا المدنيين بمأرب بـ12 مسيرة و3 صواريخ منذ بداية العام

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين (جماعة "أنصار الله") استهدفوا المدنيين بمأرب بـ 12 مسيرة و3 صواريخ كاتيوشا منذ بداية العام"، مؤكدا أن الهجمات أسقطت 344 مدنيا بين قتيل وجريح وأن معظمهم نساء وأطفال.

وأكد أن "ما تقوم به جماعة الحوثي من قصف للاحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صاروخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على جماعة "الحوثي" لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والاطفال، وتصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".

وتشهد محافظة مارب منذ نهاية فيراير/ شباط الماضي، تصعيد عسكري كبير من قبل جماعة "أنصار الله" التي تسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، والتي تعد أهم معاقل الحكومية الشرعية ويوجد فيها مقر وزارة الدفاع اليمنية.