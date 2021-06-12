إعلام: مقتل فلسطينية في عملية طعن بمدينة القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، بأن امرأة فلسطينية (28 عاما) شوهدت وهي تحمل سكينا على حاجز قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة، وهي تحاول طعن جنود إسرائيليين.

وادعى القناة العبرية أن حارس المعبر أو الحاجز الإسرائيلي أطلق النار على المرأة الفلسطينية حينما اقتربت من الحاجز، بزعم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضده أو ضد زملائه.

وفي سياق متصل، تصر الحكومة الإسرائيلية على استمرار تصعيدها في القدس، وذلك في وقت تبذل فيه القوى الدولية جهودا كبيرة للحفاظ على الهدنة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، مقتل 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة رابع بجروح خطيرة، برصاص جنود إسرائيليين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ويرى مراقبون أن تصعيد إسرائيل في مدينة جنين، والسماح بمسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، والمواجهات قد تعود مجددا.