شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 15.6 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إحصائيات وزارة الصحة، أن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 15.6 مليون جرعة حتى الآن.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1175) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1262) حالة.

كما تم تسجيل (18) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (463703) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (446054) حالة.

وحثت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شدد في وقت سابق على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحا: “اللقاحات آمنة وموجودة قبل ظهور فيروس كورونا بأكثر من 100 سنة منها ما استخدم للتخلص من الجدري والحصبة وشلل الأطفال”.