شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى «أوغندا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بالعاصمة الأوغندية “كامبالا” تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

وحذرت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر” المواطنين من القدوم إلى ‏أوغندا في الوقت الحالي، نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد ‏عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على ‏المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في ‏الدول الواقعة شرق إفريقيا.‏

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى ‏أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة ‏سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من ‏الحمى الصفراء.