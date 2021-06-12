شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى «أوغندا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت سفارة المملكة بالعاصمة الأوغندية “كامبالا” تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.
وحذرت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر” المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي، نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في الدول الواقعة شرق إفريقيا.
وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من الحمى الصفراء.
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