شكرا لقرائتكم خبر عن «وان بلس» تطلق هاتفها الجديد 5G.. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة ”وان بلس“ هاتفها الجديد المنتظر OnePlus Nord CE 5G، وذلك بعد سلسلة من التسريبات التي كشفت عن بعض مواصفات الهاتف.

ويحتوي هاتفOnePlus Nord CE 5Gعلى شاشةAMOLED 6.43بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وجودة عرض+FHD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكثافة بكسلات تبلغ 410 بكسل لكل بوصة.

ووفقا لصحيفة ”انديا اكسبريس“، يأتيOnePlus Nord CE 5Gبمعالج سناب دراجون 750Gمن كوالكوم ومعالج رسوميّاتAdreno 619.

وبالنسبة لسعة التخزين، يأتي الهاتف بعدة خيارات، حيث يتوفر بذاكرة وصول عشوائي(RAM)تبلغ 6 و8 و12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 و256 جيجابايت.

ويأتيOnePlus Nord CE 5Gبكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسة بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ثانية 8 ميجابكسل بزاوية عريضة، وكاميرا ثالثة 2 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية تبلغ 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهةOxygenOSعلى بطارية سعتها 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

أما بالنسبة لسعرOnePlus Nord CE 5G، فيبلغ سعر الجهاز الذي يحتوي على 6 جيجا بايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين 280 دولارا، في حين يبلغ سعر الجهاز الذي يحتوي على 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، 400 دولا،ويبلغ سعر النسخة الأخيرة، التي تحتوي على 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت 490 دولارا.