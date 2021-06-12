بعد قصره على المواطنين والمقيمين... السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الحج

دبي - محمود عبدالرازق - وينص القرار الذي أعلنه عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة على بدء التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحج اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر غد الأحد.

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وأضاف مشاط خلال مؤتمر صحفي، أن الأولوية للتسجيل ستكون لمن لم يؤد فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".

وأشار البيان إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة".

​كما أكد البيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.