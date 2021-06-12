الإمارات تعلق على قرار السعودية بشأن مناسك الحج

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA

وأكد وزير الدولة خليفة شاهين المرر، أن "الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإماراتية".

وأثنى الوزير الإماراتي على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم والذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، في وقت سابق اليوم، حصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".