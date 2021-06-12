رابطة العالم الإسلامي تعلق على قرار السعودية بشأن الحج في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وأيدت الرابطة في بيان صادر عنها الإجراءات الاحترازية السعودية لحج 2021، مبيّنة توضيح أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ"أن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية تؤكد حتمية أخذ كافة احترازات السلامة في مثل هذه الجائحة".
ولفت البيان إلى أن "عددا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي تواصلوا مع رابطة العالم الإسلامي، ونوهوا بحكمة هذا الإجراء الاحترازي الذي تقتضيه الضرورة الشرعية الداعية إلى بذل كل الأسباب لحفظ الأبدان والأرواح".
كما عبرت رابطة العالم الإسلامي عن تقديرها للجهود الاستثنائية المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية، "التي توضح بجلاء حرصها على سلامة قاصدي المسجد الحرام من حجاج وعمار، وزوار المسجد النبوي الشريف"، وفق ما جاء في البيان.
وكانت السعودية قد أعلنت حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".
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وأشار البيان إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة". ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل.
كما أكد البيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".