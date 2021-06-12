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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طفل في «وادي الحاير» أثناء رحلة مع أسرته.. و«مدني الرياض» يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، اليوم السبت، عمليات البحث عن طفل سقط في وادي الحاير أثناء رحلة تنزه مع أسرته.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض يواصل جهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحاير أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في البحث عن الطفل.
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