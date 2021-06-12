صحيفة: هنية يحضر لزيارة لبنان وإيران ولقاءات مرتقبة مع نصر الله وخامنئي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KARIM JAAFAR

ونقلت "صحيفة الأخبار" اللبنانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن إسماعيل هنية "سيعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتين، ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله"، لافتة إلى أنه "من المفترض أن يلتقي هنية المرشد الإيراني، علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة الإيرانية والحرس الثوري".

وكشفت الصحيفة أن "هنية يسعى في لبنان للاجتماع بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وكانت حركة "حماس" كشفت مؤخرا عن تفاصيل لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل.

وبحسب بيان نشره موقع الحركة على الإنترنت فقد التقى هنية ووفد من "حماس"، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في القاهرة، مؤكدا أن اللقاء تضمن بحث العديد من القضايا، منها إنه "تثبيت نتائج معركة "سيف القدس"، وبخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة، إضافة إلى سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

وقد نجحت مصر في التوسط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها أجرى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زيارات إلى كل من إسرائيل وقطاع غزة والضفة، لمقابلة مختلف الأطراف تثبيتا لوقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، بوساطة مصرية.