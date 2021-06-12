شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لا يمكن الحصول على شهادة تطعيم مزورة ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الأنظمة الإلكترونية تُسجل بكل دقة، الأشخاص الذين أخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو جرعة منه.
وشدد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم حول حج هذا العام، استحالة تزوير شهادة الحصول على لقاح “كورونا” .
ولفت إلى أن التعامل مع هذه الشهادات سيكون الكترونياً حتى يتم ضمان دقة معلومات وسلامة الجميع.
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