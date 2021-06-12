شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: فتح البوابة الإلكترونية للتسجيل لأداء مناسك الحج في هذا الموعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالنائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غداً في تمام الساعة 1 ظهراً.

وأكد “مشاط” لقناة “الإخبارية” أنه ستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وكان مشاط، قد أشار إلى أنه سيتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين.

وأضاف أن المملكة وجدت تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية حول الضوابط المعلنة، مشدداً على أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج أكثر من الحرص على اقتصاديات الحج.