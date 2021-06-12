شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: سيتم الإعلان قريباً عن فتح باب التسجيل لأداء مناسك حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن التسجيل لأداء مناسك حج هذا العام لم يفتح حتى الآن، لافتاً إلى أنه، سيتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم السبت، أنه سيعلن ذلك في وقت لاحق ، وذلك من خلال موقع الوزارة وفي حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المملكة وجدت ، تفهمًا كبيرًا من الدول الإسلامية حول الضوابط المعلنة، مشدداً على أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج أكثر من الحرص على اقتصاديات الحج.