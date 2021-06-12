شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوضح سبب قصر الحج على المواطنين والمقيمين فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن، السبب وراء اقتصاد حج هذا العام على المقيمين داخل المملكة، جراء انتشار فيروس كورونا ومتحورات الفيروس في العديد من دول العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول حج هذا العام 1442 هـ، أن اتخاذ القرار جاء للحفاظ على صحة الحجاج، وخشية انتشار الفيروس.

وأوضح أنه سيتم اجراء فحوصات مستمرة على الحجاج لضمان صحة الجميع، من خلال قياس درجات الحرارة والإجراءات الأخرى.

وأكد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.