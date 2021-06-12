شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرار توطين مهن «المحاسبة» بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن بدء تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%، والذي يستهدف توفير أكثر من 9.8 ألف فرصة وظيفية.
ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، كما يستهدف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.
ويشترط لاحتساب المحاسبين من المواطنين ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر في ديسمبر الماضي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% اعتبارا من 1 ذي القعدة 1442 هـ.
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