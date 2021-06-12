شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لص يسرق هاتف فتاة ويكشف عن هويته بطريقة ساذجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في واقعة غريبة يتصف صاحبها بـ“السذاجة“، أقدم مواطن مصري على سرقة هاتف محمول يعود لفتاة أثناء ركوبها في ”ميكروباص“ بمحافظة قنا في مصر.



لكن الغريب أن ”اللص الساذج“ قام بالكشف عن صورته الشخصية بطريقة ساذجة، أدت للكشف عن هويته وتمت ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك عندما أرسل صورته لصديقات الفتاة صاحبة الهاتف عبر رسائل تطبيق ”الماسنجر“ الخاص بـ ”فيسبوك“ من أجل التعارف.

وبحسب موقع ”القاهرة 24“ المحلي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بواقعة السرقة، وأن اللص يعاكس صديقات الفتاة بإرسال صورته الشخصية لهن، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتكثيف التحريات للقبض على اللص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه