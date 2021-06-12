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لليوم الثالث... مسلحون موالون لتركيا يستمرون بقصف قرى في ريف حماة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مراسل "سبوتنيك" في حماة، أن القذائف الصاروخية مازالت تنهال لليوم الثالث، على قرى وبلدات ناعور جورين وجورين والبحصة، وأسفرت عن تسجيل اضرار مادية كبيرة بمنازل المدنيين بالإضافة إلى اندلاع حرائق بالمحاصيل الزراعية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov

وأكد المراسل، أن مسلحي ما يسمى "الجبهة الوطنية للتحرير"، التابعة لتركيا بشكل مباشر، يستمرون لليوم الثالث على التوالي بإطلاق القذائف الصاروخية من حيز سيطرتهم على خطوط التماس في المنطقة، باتجاه منازل المدنيين في سهل الغاب.

مصدر ميداني أكد في حديث لـ "سبوتنيك" أن طائرات الاستطلاع الروسية حددت مصادر الإطلاق، وتم التعامل مع عدة أهداف معادية على محاور تل واسط والزيارة والعنكاوي في القطاع الشمالي من سهل الغاب، عبر رمايات مدفعية وصاروخية  تم من خلالها تدمير منصة إطلاق صواريخ وعدة مواقع للمجموعات المسلحة.

وتابع المصدر: "كما تم رصد سيارة دفع رباعي كانت تقوم بنقل أعتدة وقذائف على محور بلدة القرقور، ما استدعى تدخلا سريعا من قبل وحدات الجيش السوري بصاروخ موجه أسفر عن تدميرها بشكل كامل ومقتل من بداخلها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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